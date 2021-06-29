Son dakika... Özel okul zamları belli oldu: İşte 2021-2022 eğitim yılı tavan zammı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitim koronavirüs nedeniyle sekteye uğradı. Okullarda örgün eğitime ara verilirken online eğitim üzerinden devam edildi. Yeni sistemler ortaya çıkarıldı ve öğrenciler internet ya da televizyondan eğitimlerini almaya devam ettiler.

Bu süreçte özel okullara para yatıran velilere alınamayan hizmetler kadar para iadesi gerçekleşti. 2021-2022 sezonu için ise yeni tarifeler belirlendi. Yeni sezonda en yüksek zam oranı yüzde 24.72 olacak. Ancak Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk CNN Türk ekranlarında özel okulların yüzde 15-20 arasında zam yapacağı açıkladı.

İşte uzmanların yorumları:

ZAFER ÖZTÜRK - TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kayıt dönemimiz başladı. Hiçbirimizin istemediği bir sürecin içine girdik. Eğitim de etkilendi ve bizim dışımızda gerçekleşen süreçti. Özel okullarımız bu konuda önemli adımlar attılar. Hemen Mart ayı itibariyle gelen kapanma ile birlikte online eğitim süreçlerine geçtik. Özel okullar tarafından çok iyi icra edildiğini görüyoruz. Bu süreçte ücret iadeleri tartışıldı. Verilmeyen hizmetler konusunda tutumumuzu sergiledik. Yemek, servis iadesi bize bağlı özel okullar tarafından sağlandı. 5580 sayılı yasada pandeminin ilk günlerinde verilen eğitimin online eğitimin normal eğitim yerine geçeceği belirtildi. Verilmeyen eğitimlerden bazı iadeler yapıldı. Biz bir hizmet sektörüyüz. Öğretmen ve çalışanlarımız var. Yüzde 60-65'e varan rakamlara tekabül etmektedir. Öğretmen çıkarma söz konusu olamazdı, yasaklar vardı. Sözleşmelerimizi yeniledik ama kapanan okullarımız oldu. Online eğitimde yüzde 83 başarı görüldü.

(Servis araçlarının ücretleri) Bazı okullarımız tahsilat işini okullara bırakırlar. Bizim üyemiz olan okullar bunlarla uğraşmazlar. Biz eğitimci olduğumuz için bu gibi işleri taşeronlara teslim ederler. Bu kesinlikle doğru değil. Mutlaka hukuki anlamda peşine düşmeliler.

Özel okullarımızda bütçelere göre okullar hesaplarını yaparlar. Formülün dışına çıkılmaz. Mayıs'ın sonuna kadar fiyatlarını açıklamak zorundadırlar. Yüzde 32'nin üzerinde zam yapma hakları var. Erken kayıt fırsatında yüzde 24.72 gibi bir rakamla bakanlığımız e-okul'da belirledi. Şu anda bizim bütün işlemlerimiz e-okul üzerinden gidiyor. Bugün kimin evine ateş düşmedi? Burslu talepleri var. Velimizi kaybetmek de istemiyoruz. 15-20 arasında zam olur.

HAMZA ÖZTÜRK - İSTANBUL SERVİS ARAÇLARI DERNEĞİ BAŞKANI

En çok mağdur olan esnaf topluluğu. Okullarda ciddi manada çalışamadık. Para verilecek dendi, verilmedi. Veliden para toplandı servisçiye verilmedi. Servisçi işini yapıyor, parayı başkası kazanıyor. Özel okullarda toplanan servis ücretleri araç sahibi ya da şoföre verilmedi. Buradaki sebep şu, elimizde belli bir sözleşme var. Bu sözleşme kapsamında para ödersek, servisçi önümüzdeki ay okullar açılırsa gelmez diye kendilerinde teminat tuttular ellerinde. Servis ücretleri Ağustos ayında yapılacak UKOME'de belli olacak. Ona göre hazırlıklar devam ediyor.

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