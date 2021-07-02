Son dakika... Otomobil satışları son gaz devam ediyor

Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Haziran ayına göre %12,5 artarak 79.819 adet oldu. Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 artarak 62.348 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %25,6 artarak 17.471 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,4 artarak 394.701 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre %52,4 oranında artarak 310.325 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %67,2 artarak 84.376 adede ulaştı.

C SEGMENTİ TERCİH EDİLİYOR

Otomobil pazarı segmentlere göre pazarın %85,8’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 172.595 adetle %55,6 pay, B segmenti otomobiller 91.741 adetle %29,6 pay aldı.

Otomobil pazarı motor tipine göre benzinli otomobil satışları 201.295 adetle %64.9 pay, dizel otomobil satışları 68.451 adetle %22,1 pay, hibrit otomobil satışları 25.119 adetle %8,1 pay, otogazlı otomobil satışları 14.569 adetle %4,7 pay aldı. 891 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

1600 CC ALTI TERCİH EDİLİYOR

Otomobil pazarı motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları %44,6 artarak %90,2 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %3,9 azalarak %1,1 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %109,7 artarak %0,3 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 234.963 adetle %75,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 75.362 adetle %24,3 pay aldı.

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