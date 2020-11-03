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Ekonomi
Haber Giriş: 03.11.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Son dakika... Büyüme son sürat devam ediyor! Yüzde 73 artış yaşandı

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Son dakika... Büyüme son sürat devam ediyor! Yüzde 73 artış yaşandı
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 büyüdü.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 büyüdü.

Otomobil satışları, ocak-ekim döneminde yüzde 73,1 artışla 465 bin 31, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artışla 123 bin 323 adede ulaştı.

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