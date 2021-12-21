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Son dakika... Otomobil markaları indirim için harekete geçti! Hemen hemen hepsi fiyat güncelliyor

#Otomobil#Satış#Fiyat
Son dakika... Otomobil markaları indirim için harekete geçti Hemen hemen hepsi fiyat güncelliyor
Burak TAŞÇI

Eurodaki yüzde 30'luk düşüşün ardından otomotiv şirketleri fiyatlarını gözden geçirme kararı aldı. İlk başta Citroen, Opel ve Peugeot fiyatlarını indiren markalar arasında yer aldı. Diğer markalar ise fiyat listelerini güncellemeye başladı. Uzmanlar sıfır otomobil bulmanın zor olduğunu bulunması halinde ise yüzde 5-10 arasında daha ucuza alınabileceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomi paketi ile kurlarda gerileme başladı. Dolar ve euroda yüzde 30’a varan düşüş oluştu. Bu gelişme ile son zamanlarda fiyatı artan birçok üründe güncellemeler yapılmaya başlandı.

Dün akşam saatlerinde EPDK, akaryakıta gelen zammı iptal ederken bugün de otomobil markaları fiyatları düşürmeye başladı.

Opel, Citroen ve Peugeot fiyatlarını ilk indiren ve fiyat listesine yansıtan markalardan oldu. Bazı markalar fiyat listelerini aynen tutarken Renault, Dacia BMW, Nissan gibi markalar fiyat listelerini güncelleyerek web sitelerine yükleme aşamasına geçti.

Opel Corsa 1.2 motor manuel vites 359 bin 900 lira, Citroen'in en ucuz otomobili C3 1.2 manuel vites 332 bin liradan indirimli olarak satışa sunuldu.

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İTHALATLAR EURO İLE YAPILIYOR

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Otomotiv ihracatı euro ile gerçekleştirildiğinden euro kurlarında da sert düşüş olmasından dolayı markalar tüketicilerin beklentilerine paralel olarak indirim yapmayı tercih etmeye başladılar. Euro dün 20.79 lira ile tarihi yüksek seviyesini görmüştü. Bugün ise 12.52 liraya kadar geriledi. Böylece euroda kayıp yüzde 40'a ulaştı. Saat 16:00'da euro 14.74 lira seviyesinde işlem görüyor.

EN UCUZ OTOMOBİL HYUNDAI VE FIAT'TA

Türkiye'de satılan en ucuz otomobil unvanını Hyundai i10 1000cc aldı. i10 240 bin 700 liradan başlayan fiyatla satışa sunuluyor. Fiat Egea’nın 1.4 benzinli sedan Easy donanıma sahip modeli 244 bin 900 liradan satışa çıkıyor. Diğer otomobillerin fiyatları ise yaklaşık olarak 300 bin liradan başlıyor. 

ÇİP KRİZİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ VURDU

Çip krizi nedeniyle fabrikalar üretimlerini geçici olarak durdurunca otomobil arzı da sıkıntıya girdi. Küresel olarak çip sorununun oluşması otomotiv sektöründe hedefleri de büyük oranda geriye çekti. Sıfır otomobil bulunamayınca ikinci el otomobillerin fiyatları yine sıfırları geçmiş oldu.

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SIFIR ARAÇ BULUNMUYOR

Erol Şahin – EBS Danışmanlık

Sıfır araç bulmanın zor olduğuna değinen Erol Şahin "Sıfır araç piyasada bulunmuyor. Yapılan indirim gelecek olan araçlar için geçerli. Kur bu durumda sabit kalırsa tabi ki. Kurda hareketlilik var. Markalar taktiksel olarak indirim yapıyor. Belli bir miktarda indirim yapacaklar. Araç tedariğinden sonra fiyatları görmek lazım. 15-20 güne bu durum netleşir. Otomotiv sektörü gibi büyük hacimli iş yapan sektörler istikrara bakarlar." dedi.

İNDİRİM YÜZDE 5-10 ARASI OLUR

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Sıfıra yakın otomobil tutanlar için bu durumun iyi olmadığını belirten Şahin "Yüzde 5-10 arasında ilk kademede olacaktır. İkinci ele bu durumun yansıması olmaz. İkinci el piyasası alım satım anlamında hareketli değil. Fiyatlar inanılmaz hareketli. Elinde sıfır kilometreye yakın araç tutanlar açısından pek de iyi olmadı. Panik halinde bekliyorlardır." değerlendirmesinde bulundu.

2022 MODELLER ZAMLI ÇIKACAK

Cumhur Halıcı - Galerici

İstanbul’da oto galeri sahibi olan Cumhur Halıcı ikinci el piyasasında belirsizlik olduğunu, sıfır otomobil bulunamadığına değindi. Halıcı “Şu an belirsizlik var. Yılbaşından sonra 2022 modeller zamlı çıkacak. İkinci elde fiyatlar uçtu ama satış yok. Gelen müşteri fiyatları sorup gidiyor” dedi.

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FİYATLAR DENGEYE OTURDU

Halıcı “Fiyatlar geri gelmez, burada dengede kalır. Daha da yükseleceğini düşünmüyorum. Sıfır araba bulunamadığı için durum böyle” açıklamasında bulundu.

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