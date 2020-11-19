Son dakika... Otomobil devinden flaş karar

Fransız araç üreticisi Renault'nun CFE-CGC sendikası Perşembe günü yaptığı açıklamada grubun mühendislik ve üçüncül işlevlerindeki 2.500 pozisyonun sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Le Figaro'nun haberine göre bu anlaşma, yönetim tarafından Mayıs ayı sonunda duyurulan ve 4 bin 600'ü Fransa'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 15 bin işten çıkarma sağlayan üç yıl içinde 2 milyar eurodan fazla tasarruf etme planının bir parçası olarak görülüyor.

Fransız fabrikalarında planlanan 2.100 işten çıkarmanın müzakere edilmesi bekleniyor.

"YALNIZCA GÖNÜLLÜ AYRILIŞLARA DAYALI" BİR METİN

İşten çıkarma anlaşması için sendika CFE-CGC, "yalnızca gönüllü ayrılışlara dayanan" bir metin açıklamasında bulundu.