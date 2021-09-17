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Son dakika... Otomobil bayilerine şok! ÖTV matrah indirimi sonrası müfettiş görevlendirildi

#Otomobil#ÖTV#Matrah
Son dakika... Otomobil bayilerine şok ÖTV matrah indirimi sonrası müfettiş görevlendirildi

Ticaret Bakanlığı, Sıfır Km Araç Satışında ÖTV Matrah Değişikliği  sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen  bayiler için harekete geçerek müfettiş görevlendirdi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araç satışında özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için denetim talimatı verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ÖTV matrahlarında yapılan değişiklikle sıfır kilometre araçların fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı anımsatıldı.

Buna karşın söz konusu düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin Bakanlığa 2 binden fazla şikayet dilekçesi ulaştığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer almıştır. Yine bu şikayet başvurularında, haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları ifade edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Bakan Muştan fahiş fiyat ile mücadele açıklaması

Bakan Muş'tan fahiş fiyat ile mücadele açıklaması

CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANACAK

Açıklamada, vatandaşlardan gelen bu şikayet dilekçelerinin çözüme kavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararı ile sıfır kilometre araçların fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz hale getirmeye çalışan haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Bakan Muş'un talimatıyla Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin görevlendirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Müfettişlerce, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır. Müfettişler, bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir ve yürütülen bu denetimler halihazırda devam etmektedir."

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#Otomobil#ÖTV#Matrah