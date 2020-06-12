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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12.06.2020 - 08:03,Son Güncelleme:

Son dakika... Otobüs ücretlerinde tavan fiyat yeniden belirlendi

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Son dakika... Otobüs ücretlerinde tavan fiyat yeniden belirlendi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayoluyla yolcu taşımacılığındaki tavan ücret tarifesini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu taşımacılığında tavan fiyatlara ilişkin güncelleme yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre 101-115 kilometre arası yerlere tavan ücret 70 lira oldu. 2001 kilometre ve üzeri olan yerlere gidecek yolcular için de tavan fiyat 375 lira olarak belirlendi.

İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ

Son dakika... Otobüs ücretlerinde tavan fiyat yeniden belirlendi

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