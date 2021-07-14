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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.07.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Son dakika... Otobüs bileti fiyatlarına tavan fiyat getirildi

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Son dakika... Otobüs bileti fiyatlarına tavan fiyat getirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında 3 ay uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi. Buna göre, 101 kilometre ile 2001 ve üzeri kilometre yol mesafesinde 84 ila 441 lira arasında değişen tavan ücretler uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında 3 ay uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kovid-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli kaldırılması sonrasında yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında, 3 ay süreyle uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.
Tebliğ, kara yoluyla tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bl ve D1 yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsayacak.

Havalimanlarından şehir merkezine yapılan tarifeli yolcu taşımaları kapsam dışında kalacak.
Uygulama süresince yetki belgesi sahipleri, belirlenen tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygulayacak. Tebliğdeki tavan ücret tarifesi, KDV dahil olarak belirlendi.

Son dakika... Otobüs bileti fiyatlarına tavan fiyat getirildi

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