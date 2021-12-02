Son dakika... Ons altın fiyatı güç kaybediyor

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Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Koronavirüs pandemisinde kısıtlamaların azalmasıyla birlikte tüm dünyada yüksek enflasyon sorunu ortaya çıktı. Merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için çeşitli yollar izlese de genel olarak faiz artırımına gitmeyi ilk tercih olarak kullanmak istiyorlar.

ABD Merkez Bankası Fed'in de tahvil alımını azaltmayı hızlandırması ve faiz artırımını daha erkene çekmesi beklentisi arttı. Bu gelişme ışığında ons altın tarafında gerileme yaşanıyor.

ONS ALTIN DÜŞÜŞTE

Ons altın uzun süredir beklenen yükselişi gerçekleştiremedi. 1700-1800 dolar bandında gezen ons altın yatırımcılarını da ihtiyatlı olmaya itti. Güne 1778 dolar seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en düşük 1776 dolar, en yüksek de 1783 dolar seviyesini gördü. Saat 07:31 itibarıyla ons altın 1777 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTIN HAFİF PRİMLİ

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Gram altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle hafif primli olarak işlem görüyor. Gram altın güne 761 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 753.7 lira, en yüksek de 773.1 lira seviyesini gördü. Saat 07:31 itibarıyla gram altın 768.5 liradan işlem görüyor.