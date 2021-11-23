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HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Ons altın çakıldı! Düşüşü faiz mi tetikliyor?

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Ons altın çakıldı Düşüşü faiz mi tetikliyor

Küresel çapta enflasyonun hüküm sürmesi altını bir süreliğine güçlü tutmaya çalışsa da ABD Merkez Bankası'nın enflasyona karşı faiz silahını kullanmaya başlaması ihtimali ons altında gerileme yarattı.

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Dünya ekonomisinde enflasyon sorunu ortaya çıktı. Hemen her ülke yüksek enflasyonla mücadele etmek için strateji belirliyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan ABD'deki enflasyonu frenlemek için Fed'in faiz silahını daha erken kullanabileceği tahminleri öne çıkmaya başladı.

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Fed, yükselen enflasyonu frenlemek için faiz artırımına gideceği ihtimali altın tarafında satışlara neden oldu. Geçtiğimiz hafta 1870 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın faiz endişesiyle birlikte 1804 dolar seviyesine kadar geriledi. Kısa sürede yüzde 4 civarında düşüş yaşayan ons altın için destek noktaları da çalışmaya başlamış oldu.

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Ons altın güne 1805 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1804.4 dolar, en yüksek de 1812 dolar seviyesini gördü. Saat 07:56 itibarıyla 1807 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI YATAY SEYREDİYOR

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Gram altın tarafında ise sakin seyir hakim oluyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik gram altını desteklemeye başladı. Güne 662 lira seviyesinden başlayan gram altın gün içinde en düşük 658.8 lira, en yüksek de 664.7 lirayı gördü. Saat 07:56 itibarıyla gram altın 663.6 liradan alıcı buluyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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