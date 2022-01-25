Son dakika... Onlarca marka ve model otomobil ÖTV'siz satılıyor! İşte engellilere sağlanan kolaylıklar

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Otomobil fiyatları 2021 yılının gelmesiyle birlikte yine artış yaşadı. Yeni modellerin satışa çıkmasına paralel olarak fiyatlarda yüzde 10-15 aralığında yükseliş gerçekleşti.



Bu fiyat artışları engelli bireyleri de yakından ilgilendiriyor. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Ancak burada da bir sınır belirleniyor. 2021 yılında 330 bin 800 lira olan fiyat sınırı 2022 yılı ile birlikte 450 bin 500 liraya yükseldi. Başka bir deyişle otomobil bayilerinde sıfırı 450 bin 500 lira ve altında olan otomobiller ÖTV'siz engelli aracı olarak satın alınabilecek.

ENGELLİLİK ORANI

ÖTV muafiyetinden faydalanabilmek için araç satın almadan önce engel durumunu beyan etmek adına bir sağlık kuruluşundan, “ÖTV istisnalı araç kullanabilir” ibaresinin yer aldığı sağlık raporu almak gerekiyor. Raporda belirtilen engel durumu yüzde 90 oranının üzerinde ise şartsız muafiyet sağlanırken engel oranı yüzde 90’ın altında olan kişiler, alacakları otomobilde sadece engellerine yönelik düzenleme yaparak ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyorlar.

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Engel oranı yüzde 90’ın altında olan sürücünün kendi aracını kullanabilmesi için TSE onaylı aparat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Yüzde 90 ve üzerinde engelli olan kişinin aracını ise yakınlık derecesi gözetilmeksizin herkes kullanabiliyor.

ÖTV'SİZ ALINAN ARAÇ SATILABİLİR Mİ?

ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 5 yıl boyunca satılamıyor. 5 yıl dolmadan satılmak istenirse önce aracın ÖTV tutarının ödenmesi gerekiyor ve sonrasında satış yapılabiliyor. Araç kaza sonrası pert olup trafikten çekilirse ya da doğal afet nedeniyle kullanılamaz hale gelirse ÖTV ödemeden yeniden sıfır araç alınabiliyor. ÖTV'siz alınan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden de muaf oluyorlar.

MEVCUT ARAÇLAR YETERLİ Mİ?

ÖTV'siz satılabilecek fiyata sahip araçların bazıları engellilerin ihtiyaçlarını karşılayamayabiliyor. Tekerlekli sandalyeye sahip bir engelli bireyin sandalyesini sedan aracın bagajına koyup çıkarması oldukça zor olabiliyor. SUV araçlar ya da bagajı arka camla da açılabilen liftback diye tabir edilen sedan araçların da ÖTV kapsamına alınması engelli bireyler için çok daha iyi olacaktır.

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İŞTE ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİL LİSTESİ

FIAT GRUBU

Fiat Egea Sedan ailesinin tamamı ÖTV'siz olarak alınabiliyor. Yeni Egea Cross'un sadece Lounge paketi haricindeki tamamı yine ÖTV'siz alınabiliyor. Egea Hacthback'te de Lounge paket hariç tamamı ÖTV'den muaf tutuluyor. Egea Station Wagon'da da 1.s6 Multijet dizel motora sahip Lounge paket dışındakiler ÖTV'siz alınabiliyor.

TOYOTA GRUBU

Toyota'da ise Toyota Corolla 1.5 Vision, Vision MDS ve Dream manuel vitese ÖTV'siz sahip olunuyor. Yine Toyota Yaris 1.0 Vision modeli de ÖTV'siz alınıyor.

RENAULT GRUBU

Renault'un tüm Clio modelleri ÖTV'siz alınabiliyor. Yeni Taliant'ın da tüm modelleri ÖTV'den muaf tutuluyor. Bunun dışında Megane Sedan'ın JOY 1.3 TCe, Joy Comfort 1.3 TCe, Joy 1.3 TCe otomatik olan modelleri de ÖTV'siz alınıyor.

DACIA GRUBU

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Dacia Sandero ve Sandero Stepway’in tüm donanımları, Duster’ın Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4X2, Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2, Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2, Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4, Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 donanım paketleri de ÖTV’siz alınıyor. Lodgy’nin tek paketi olan Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp 7 koltuklu E6DFull de ÖTV’si alınabiliyor.

VOLKSWAGEN GRUBU

Volkswagen Polo’nun Style donanımı hariç tamamı ÖTV’siz alınıyor. Golf’ün ise sadece 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression donanımı ÖTV’siz alınabiliyor.

KIA GRUBU

KIA’da ise Picanto, Rio modellerinin tamamı ÖTV’siz alınırken Stonic modelinin de Elegance Konfor ve Prestige paketleri haricindekiler ÖTV’siz alınıyor.

HYUNDAI GRUBU

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Hyundai i10, i20’nin tüm versiyonları ÖTV’siz alınıyor. Bununla birlikte Elantra’nın 1.6 MPI 123 PS Style manuel vites, Bayon'un 1.4 MPI 100 PS Jump, Style, Elite, 1.0 T-GDI 100 PS Style paketleri de ÖTV'siz alınıyor. Kona'da ise sadece 1.0 T-GDI 120 PS Style modeli ÖTV'den muaf durumda.

PEUGEOT GRUBU

Peugeot 208’in Active, Prime, Prime otomatik vites, Prime Selection otomatik vites modelleri ÖTV’den muaf.

CITROEN GRUBU

Citroen C-Elysee ve C3’ün tüm modelleri ÖTV’den muaf durumda.

HONDA GRUBU

Honda’da sadece City modeli ÖTV’den muaf tutuluyor.

MITSUBISHI GRUBU

Mitsubishi’de sadece Space Star’ın tüm modelleri ÖTV’den muaf olarak alınabiliyor.

SEAT GRUBU

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Seat Ibiza’nın iki tane olan donanımı da ÖTV’siz alınabiliyor.

OPEL GRUBU

Opel Corsa’nın 1.2 Elegance, Edition otomatik vites olan donanımları ÖTV’siz alınıyor. Crossland’ın ise sadece 1.2 Essential manuel vitesi ÖTV’den muaf tutuluyor.

SUZUKI GRUBU

Suzuki’nin Swift Hibrit modellerinin tamamı ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.