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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 12:08,Son Güncelleme:

Son dakika... Açıklama geldi... Binlerce pasaport hakkında karar verildi

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Son dakika... Açıklama geldi... Binlerce pasaport hakkında karar verildi
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Son dakika haberi... Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Pasaport İdari Karar Komisyonunca 22.06.2020 tarihi itibariyle 28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı' denildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Pasaport İdari Karar Komisyonunca 22.06.2020 tarihi itibariyle 28.075 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı.

İDARİ TEDBİR KARARLARINA İLİŞKİN DUYURU

Açıklamada "Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 22.06.2020 tarihi itibariyle 28.075 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi. 

 

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