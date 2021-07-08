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Son dakika... Nakdi ücret desteği ödemeleri yarın yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapıyoruz” açıklamasında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.