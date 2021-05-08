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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.05.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Son dakika... Nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak

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Son dakika... Nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nakdi ücret ödemelerinin 10 Mayıs'ta hesaplara yapılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

 

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