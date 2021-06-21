Son dakika: Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi… Turizm sektörüne KDV desteği uzatıldı
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüsten dolayı sıkıntılı zamanlar geçiren turizm sektörünü yakından ilgilendiren müjdeyi paylaşarak, KDV desteğinin bir ay daha uzatılacağını aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Antalya’da gerçekleştirdiği konuşmasında turizm sektörünün KDV desteğinin uzatılma talebini Kabine Toplantısı’nda görüşeceklerini aktararak, müjde sinyali vermişti. Sektörün beklediği haber ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Destek süresi bir ay daha uzatıldı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar…
* Cumartesi günü de yine Antalya'da otelin açılışına yaklaşık 1,5 milyar liralık açılışının ardından Antalya il teşkilatının toplantısına katıldık.
* Salgında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede ülkemizin izlediği yol haritası Kabine gündemimizin ilk konusunu oluşturuyordu.
* Türkiye her alanda salgın döneminin dünyada en parlayan ülkesi olmuştur. Sanayi üretimimiz yükselişini düzenli olarak sürdürüyor. Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam 4 milyon sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
* Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek yem süt fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara da izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz.
* Salgın döneminde işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımızı kısa çalışma ödeneiğinden pek çok destekle destekledik.
* Turizmcilere verdiğimiz KDV desteğini de 1 ay daha uzatıyoruz.