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Son dakika: MTV 2022 indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte, model ve silindire göre MTV 2022 hesaplama bilgileri

#MTV#Motorlu Taşıtlar Vergisi#Oran
Son dakika: MTV 2022 indirimi Resmi Gazetede yayımlandı İşte, model ve silindire göre MTV 2022 hesaplama bilgileri
Burak TAŞÇI

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2022 yeniden değerleme oranını yüzde 36.2'den yüzde 25'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tüm otomobil, motosiklet grubundaki araçlar için yeni vergi tutarları belirlendi. İşte, tüm araçlar için MTV 2022 hesaplama bilgileri

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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.

MTV Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Toplam olan rakam ikiye bölünerek alınıyor. Kredi kartıyla ödendiğinde de bankalar taksit imkanı sunabiliyor.

İlgili Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir." Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek.

YENİ DEĞERLEME ORANINA GÖRE NE KADAR ÖDENECEK?

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Son dakika: MTV 2022 indirimi Resmi Gazetede yayımlandı İşte, model ve silindire göre MTV 2022 hesaplama bilgileri

Son dakika: MTV 2022 indirimi Resmi Gazetede yayımlandı İşte, model ve silindire göre MTV 2022 hesaplama bilgileri

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#MTV#Motorlu Taşıtlar Vergisi#Oran

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