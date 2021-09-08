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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.09.2021 - 08:56 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSCI karar verdi! Pakistan'ın kategorisi düşürüldü

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Son dakika... MSCI karar verdi! Pakistan'ın kategorisi düşürüldü

Dünyanın en büyük endeks sağlayıcılarından MSCI, Pakistan'ı gelişen piyasa statüsünden çıkarma kararı aldı.

Pakistan ekonomisi için kötü haberi MSCI duyurdu. Dünyanın en büyük endeks sağlayacılarından MSCI, Pakistan'ın kategorisini gelişen piyasa statüsünden sınır piyasa statüsüne düşürdü.

MSCI'dan yapılan açıklamaya göre Pakistan'ın gelişen piyasa olma şartlarını karşılamadığı öne sürüldü. Gerekçe olarak ise ülke piyasalarının likidite ve büyüklük olarak yetersiz kalması gösterildi.

4 YIL ÖNCE GELİŞEN PİYASA OLMUŞTU

Pakistan ekonomisini 4 yıl önce değerlendiren MSCI, ülkeye gelişen piyasa statüsü vermişti. Yeni alınan karar Kasım ayı itibariyle hayata geçecek.

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