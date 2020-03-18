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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18.03.2020 - 09:23,Son Güncelleme:/

Son dakika... Motorine indirim geliyor

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Son dakika... Motorine indirim geliyor
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Akaryakıt ürünlerinden motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim geliyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Benzine gelen üçüncü indirimin ardından motorine de indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında  26 kuruşluk indirime gidilecek.

İstanbul'da 5.70 liradan satılan motorinin litresi indirimle birlikte 5.44 lira seviyesine gerileyecek.

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