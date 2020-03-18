Son dakika... Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Benzine gelen üçüncü indirimin ardından motorine de indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 26 kuruşluk indirime gidilecek.

İstanbul'da 5.70 liradan satılan motorinin litresi indirimle birlikte 5.44 lira seviyesine gerileyecek.