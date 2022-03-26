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Son dakika... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ehliyet değişimi için son tarih belli oldu

#Ehliyet#Değişim#İçişleri Bakanlığı
Son dakika... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Ehliyet değişimi için son tarih belli oldu

İçişleri Bakanlığı, eski ehliyetlerin değişmesi için son tarihi açıkladı ve belgesini değiştirmeyenlere idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı’nca, 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi gerektiğini, belgelerini değiştirmeyerek araç kullananlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesinde sona yaklaşılıyor. Sürücüler, 31 Aralık 2022’ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak, değerli kağıt bedeli 13 ve vakıf payı bedeli 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeme yaparak sürücü belgesini yenileyebiliyor. Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor. Bu belgeler ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi gereği ’Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak’ fiilinden idari para cezası uygulanacak. 31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabilecek.

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SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler ’Alo 199’ çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da ’nvi.gov.tr’den aldıkları randevu ile birlikte gerekli evrakları tamamlayarak, nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan sürücü belgeleri PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor. Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri ellerine ulaşana kadar geçen süreçte nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile başvuru sahipleri araçlarını kullanabiliyor.

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Sürücü belgesi yenileme işlemi başvurusunda bulunacakların eski tip sürücü belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Ayrıca 15 TL başvuru ücretini başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ’https://ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırmaları, sağlık kuruluşlarına giderek ’sürücü olur’ raporu almaları gerekiyor.

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#Ehliyet#Değişim#İçişleri Bakanlığı

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