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Son dakika... Milyonlarca kişiye müjde! Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor

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#Vergi#SGK#Borç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 09:15

Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçları yapılandırılacak. Borçların uzun vadelere bölünmesi ve ana paraya işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için hazırlıklar başladı. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi ve SGK borçları yapılandırma kapsamına alınacak. Borçlar uzun vadelere bölünecek ve borçluların rahat ödemesine imkan tanınacak.

VERGİ, SGK, TRAFİK CEZASI, BELEDİYE BORCU, MATRAH ARTIRIMI...

Vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dahil edilecek. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak. Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma içine alınacak. Motorlu Taşıtlar Vergileri, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezalarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

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FAİZLER BÜYÜK ORANDA SİLİNECEK

Taksitli ödeme seçeneklerinin yanında ana para borçlarına işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Daha önce de yapılan yapılandırmalarda olduğu gibi 36 aya kadar vade yapılması beklentisi yükseldi. Belli periyotlarda yapılacak olan taksitlendirmeler borçluları zorlamadan ödeme imkanına kavuşturacak.

DÜŞÜK TUTARLI BORÇLAR KOMPLE SİLİNEBİLİR

Düşük tutarlı olan borçların ise komple silinmesi gündeme gelebilir.

KABİNEDE ELE ALINACAK

Yapılandırma paketi Pazartesi günü Kabine'de gündeme gelecek. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detayları açıklaması beklenecek.

YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ VERGİ DAİRELERİ VE GIB.GOV.TR ÜZERİNDEN OLACAK

vergi yapılandırma işlemleri daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi vergi daireleri ve internet üzerinden gib.gov.tr aracılığıyla yapılabilecek. Zaman kaybı olmaması adına internet üzerinden başvuruların yapılması kolaylık sağlıyor.

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#Vergi#SGK#Borç

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