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HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

#Memur#Emekli#Maaş
Burak TAŞÇI

Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 ile yüzde 27 arasındaki oranlarda zammı hak etmiş oldu. En düşük öğretmen maaşı 6354, polis maaşı 9599, hemşire 6733, vaiz 6449 lira oldu.

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Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu. Böylece memur ve memur emeklisi maaşlarında yüzde 25.65 ile yüzde 27 arasında zam yapılmış oldu.

EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI 6354 LİRA

Yapılan son zamla birlikte en düşük memur maaşları da değişti. Öğretmenler 6354 lira, polisler 9599 lira, hemşireler 6733 lira, vaizler ise 6449 lira maaş alacak.

MİLYONLARCA KİŞİNİN MAAŞI DEĞİŞTİ 

Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca kişinin maaşında değişiklik yaşanıyor.

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Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 25,65 oranında fark yansıtılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Memur-Sen yetkilileri ise yüksek enflasyon nedeniyle ek protokol yapılabileceğini ve maaşların daha da artabileceğini belirtmişti. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

ALİ YALÇIN: EK ZAM ŞART OLMUŞTUR

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Twitter üzerinden "Ek Zam Şart Olmuştur! 1-TÜİK tarafından açıklanan %13,58 Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte; yıllık enflasyon %36,08’i buldu. 2021 Temmuz-Aralık enflasyonu %25,48 ve kamu görevlilerinin 2022 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %22,48 olarak belli oldu" dedi.

Not: Tabloda görüntülen 2022 Temmuz, 2023 Ocak maaşları enflasyon farkı olmadan yansıtılmıştır. İlgili yıllara gelindiğinde enflasyon farkı eklemesi yapılarak hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca ek ödeme tutarları da dahil edilmemiştir.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...


Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu...























 

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#Memur#Emekli#Maaş

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