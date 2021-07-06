Son dakika... Milyarderlerden coin paylaşımı! Elon Musk öne çıkardı
Milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın "Bulabildiğiniz kadar çok coin bulun ve bunu hızlı yapın" tweetini milyarder iş adamı Elon Musk paylaştı.
Milyarder iş adamı Elon Musk, milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın coin önerisini sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştı. Buffett "Bulabildiğiniz kadar çok coin bulun ve bunu hızlı yapın" paylaşımını yaptı. Musk ise tweeti "İnternette buldum" notuyla paylaştı.
KRİPTO PARA PİYASASINI SPEKÜLE EDİYOR
Elon Musk, kripto para piyasasına ilişkin öngörülerde bulunuyor. Dogecoin'i sıfırdan parlatan, Bitcoin'i ise yarattığı spekülasyonlarla düşüren Musk'ı milyonlarca kişi takip ediyor. Yaptığı yorumlarla milyarlarca dolarlık hareketlere neden olan Musk, en son Bitcoin ile Tesla otomobil satmayı durdurmuştu.