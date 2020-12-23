Son dakika... Milli Piyango’nun yılbaşı biletlerine Aksaray’da yoğun ilgi

Sisal Şans bünyesindeki Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL’nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, yurdun dört bir yanında heyecan yaşanıyor. 'Talih kuşu'nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilerde kuyruk oluşturuyor. Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayilerde, en çok çeyrek bilet satışı gerçekleştiriliyor. Büyük ikramiye olan 100 milyonun hayalini kuran Aksaraylılar da bayilere akın ediyor. Büyük ikramiye çıkması durumunda hayır işlerinde harcamak, yatırım yapmak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler var.

'EV ALACAĞIM'

Bilet almak için Zincirli Mahallesi’nde bayi önünde kuyruğa giren Şevket Tuğ (55), "2 tane yılbaşı için çeyrek biletini aldım. Tutarsa şehirdeki tüm garibanlara yardım edeceğim. Benim kendimin evim yok. Çıkarsa kendime hayalini kurduğum bir ev alacağım. Hedefim büyük ikramiyeyi tutturmak" dedi.

Piyango bileti alan Aydın Dinç (20) ise "Ben şansımı denemek için 3 tane çeyrek bilet aldım. Herkesin hayali olan ikramiyeyi kazanmak için aldım. Tabi umudum da var, çıkar, diye. Bana çıkarsa parayı harcayacağım. Kendime bir ev ile hayalini kurduğum tüm elektronik eşyaları alacağım. Benim hedefim 1 milyon, bana yeter" diye konuştu.