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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Milli Piyango’da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
GeriEkonomi Son dakika... Milli Piyango’da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Son dakika... Milli Piyango’da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor

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Son dakika... Milli Piyango’da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
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Milli Piyango’yu, dünya standartlarında teknolojik altyapı ve şans oyunlarında uluslararası standartlarla buluşturacak "Sisal Şans dönemi" 1 Ağustos’ta başlıyor.

Türkiye çapındaki erişim ağı ve şans oyunları alanındaki deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyerek, Demirören Sisal spa ortaklığında kurulan Sisal Şans, yeni dönemdeki ilk çekilişini 2 Ağustos'ta gerçekleştirecek.

Sisal Şans’tan yapılan açıklamada, "Sisal Şans, 1926'da kurularak bugünlere gelmeyi başarmış ve hepimizin hayatında yeri olan, ülkemizin en köklü yerli markalarından Milli Piyangoyu dünya standartlarındaki teknolojik yapısıyla geleceğe taşırken heyecanlı bir şans oyunları deneyimiyle şeffaflıktan da ödün vermeyecek" denildi ve eklendi:

"Yeni dönemindeki ilk çekilişini 2 Ağustosta gerçekleştirecek olan Sisal Şans, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısıyla sektöre getireceği yeni oyunlarla, şeffaflık esasıyla oyunculara eğlenceli şans oyunları dünyası sunacak. Bu vesile ile Milli Piyango ile alakalı hizmet alım sözleşmemizin 1 Ağustos 2020 itibariyle devreye alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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