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Son dakika... Mersin'de toplu açılış töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Toplu Açılış#Mersin Projeleri
Son dakika... Mersinde toplu açılış töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

* Mersin'i de Mersinliyi de çok özlemişiz. Yatırım bedeli 3 milyar 260 milyon lirayı bulan bu eserler arasında eğitimden sağlığa ulaşımdan sanayiye turizme kadar her alanda tesis var. Çeşitli eğitim yatırımlarımızı bugün burada resmen hizmete açıyoruz. Sağlıkta Anamur Devlet Hastanemizin açılışını yapıyoruz, ulaşımda bölünmüş yol ve kavşaklarıyla Mersin- Gözne yolunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Erdemli Adalet Sarayı, emniyet müdürlüğü, çevik kuvvet, özel harekat hizmet binası gibi kamu yatırımlarını hizmete alıyoruz. 

* Mersin'in önemli turizm alanlarından ;Cennet Cehennem Ören Yeri, Meryem Ana Kilisesi restorasyonu ile BN Termal Oteli ve Cuma Namazını kıldığımız Emir Sultan Camii'nin resmi açılışlarını yapıyoruz. Özel sektörümüzün Mersin'de 1,2 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği 19 ayrı projenin açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Tarsus Organize Sanayi bölgemizin 3. kısmı ile Modern Fabrika Yenilik Merkezimizi bugün resmen hizmete veriyoruz. 

* Tüm eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin inşaatında buraya gelmeden incelemelerde bulunduk. Mühendis ve işçilerimizin gayretleriyle santral inşaatımızın hızlı yükseldiğine şahit olduk. 13 bin mühendisin çalıştığı 10 bini Türk 3 bini Rus olmak üzere böyle bir eserin birinci ünitesi 2023'ün mayısında bitecek. Kendi alanında en son ve en güvenli teknoloji ile inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santralinin ilk ünitesini 2023 mayısına yetiştireceğiz. Bu projemizi 2023 hedeflerimizin önemli sembollerinden biri olarak görüyoruz. 

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* Dünyada 32 ülkede 443 nükleer santral halen faaliyette. 19 ülkede 51 nükleer santral inşa safhasındayken Türkiye'yi mahrum bırakmak isteyenlerin derdi başkadır. İklim değişikliği tartışmalarının arttığı dönemde bizim gibi ülkeler için en önemli enerji kaynağı nükleer santrallerdir. Amacımız ülkemizi en kısa sürede 2., 3. nükleer santrallerine kavuşturacak adımlar atmaktır. Burada 4 ünite yapacağız. 

* Mersin Limanı ve Serbest Bölgesi ülkemizin en önemli dış ticaret merkezlerinden biridir. Bu yılın ilk 7 ayında Mersin'den yapılan ihracat 2,2 milyar doları geçerken bu bölgeden yapılan ithalat da 2 milyar doları bulmuştur. 10 bin kişilik istihdamları ve ocak ağustos döneminde  2,2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmiyle Mersin ekonomimize çok ciddi katkı sağlıyor. Biz de her türlü desteği sağlıyoruz. 

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* Son 1,5 yılda 364 milyon lira kredi ve sigorta desteği verdik, ihracat ve KOBİ'lerimize. 55 bine yakın esnaf ve sanatkarla Mersin bölgenin en hareketli ticaret merkezidir. 26 bin esnafımıza 103 milyon lira gelir kaybı desteği ve 8 milyon kira desteği verdik. Yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Tahrip olan ev, ahır, seralarını yeniden yaparak kimsenin sahipsiz olmadığını gösterdik. Dünyada iç çatışmalar, sosyal huzursuzluklar ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle insanların yerinden edildiği dönemde biz tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın emrine sunduk. 

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* Sadece kendi vatandaşlarımızın değil, her şeyini geride bırakıp ülkemize sığınan milyonlarca mağdura kucak açtık. Türkiye üzerine yıkılan bu sorumluluğu tek başına yaşayacak değildir. AB başta olmak üzere yük paylaşması gereken çevrelerin artık somut adımlar atmasının zamanı gelmiştir. Biz kardeşliğimizin insanlığımızın gereğini yaptık. Irak, Suriye, Libya, Karabağ'da şimdi de Afganistan'da yaşanan karşısında bizim kadar ilkeli duruş sergileyen fedakarlık yapan hiçbir ülke yoktur. 

* Birileri güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ilerlediğimizi görmeye yanaşmasa da biz milletimizle bu yolda yürüyeceğiz. Türkiye'ye diz çöktürmek için yıllardır çırpınanların heveslerini kursaklarında bırakarak 2023 hedeflerimize yürüyoruz. Biz 2053, 2071 vizyonu demeye devam ediyoruz. Bay Kemal rahatsız oluyor, varsın olsun. Bay Kemal'e şunu söylemek lazım. Bu ülkede senin bir dikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı? 19 yıldır biz eserlerimizle övünüyoruz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. 

AYRINTILAR GELİYOR. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Toplu Açılış#Mersin Projeleri