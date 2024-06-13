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Son dakika... Merkez BankasÄ±'nÄ±n rezervlerinde rekor

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#Merkez BankasÄ±#Döviz#Rezerv
Son dakika... Merkez BankasÄ±nÄ±n rezervlerinde rekor
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 14:30

TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±'nÄ±n rezervleri yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti. Merkez'in rezervleri 146 milyar dolara Ã§Ä±ktÄ±. BÃ¶ylece rezervler tÃ¼m zamanlarÄ±n rekorunu kÄ±rmÄ±ÅŸ oldu.

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TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, haftalÄ±k rezerv oranlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â Merkez'in toplam rezervleri 143 milyar 648 milyon dolardan 146 milyar 152 milyonÂ  dolara yÃ¼kseldi. Rezervler tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸmÄ±ÅŸ oldu.

BÃ¶ylece Merkez'in rezervleri 2 milyar 504 milyon dolar yÃ¼kselmiÅŸ oldu.Â 

AltÄ±n rezervleri 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara yÃ¼kseldi.

DÃ¶viz rezervi ise 83 milyar 908 milyon dolardan 86 milyar 356 milyon dolara Ã§Ä±ktÄ±.Â

Son dakika... Merkez BankasÄ±nÄ±n rezervlerinde rekor

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#Merkez BankasÄ±#Döviz#Rezerv

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