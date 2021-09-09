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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Merkez Bankası'nın rezervleri 119.1 milyar dolara ulaştı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası'nın rezervleri 119.1 milyar dolara ulaştı

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Son dakika... Merkez Bankası'nın rezervleri 119.1 milyar dolara ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3 Eylül haftasında 933 milyon dolar artarak 119 milyar 198 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 3 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 91 milyon dolar artışla 78 milyar 47 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Ağustos'ta 77 milyar 956 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 843 milyon dolar artarak 40 milyar 308 milyon dolardan 41 milyar 151 milyon dolara yükseldi.

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Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 933 milyon dolar artışla 118 milyar 265 milyon dolardan 119 milyar 198 milyon dolara çıktı.

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