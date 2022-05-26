Son dakika... Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

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Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası bir süredir yüzde 14'te tuttuğu faiz konusunda kararını bugün açıklayacak.

Uzmanlar faizde değişiklik beklemezken para politikası kurulunun kararına hangi cümlenin ekleneceği merak ediliyor.

"GIDA VE TURİZMDEKİ GELİŞME ÖNEMLİ"

Arel Üniversitesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ekili dikili alanların çoğalması, suyun bol olması ve turizmin canlı geçeceği beklentisiyle birlikte enflasyonda son çeyrekte kırılmanın yaşanabileceğini söyledi.

Dirican'ın açıklamaları şöyle:

Öncelikli beklenti sabit tutulacağı şeklinde. Pas geçileceği şeklinde. Kurun artışı ve CDS artışı noktasında herkesin kendine sorması gereken soru var. Kur 14 liradan 16.5 liraya geldi. Hazine borçlarını mı ödemedi, merkez iflasını mı açıkladı? Yok böyle bir şey. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşında görmediğimiz CDS'leri neden gördüğümüzü herkesin kendisine sorması lazım.

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Birkaç belirleyici etken var. Enflasyonun gidişatı. Pik noktayı gördük mü? Pik noktaya yaklaşıp yaklaşmadığımız yani bu işin nereden kırılıp döneceği noktası para politikasında değişikliği etkilemeye başlayacak diye düşünüyorum. Eğer ki bu yukarı ivmelenme devam ederse sanıyorum artık para politikasında bir değişiklik dikkate alınması, değerlendirilmesinin zamanı gelmiştir. O noktada da bugün açıkçası ben para politikası kurulunda olsaydım metne şöyle bir cümle ekletilmesini talep ederdim: "Yazın gıda fiyatlarındaki gelişim ve turizm gelişmelerine paralel ve keza en önemli maliyet belirleyici Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte 80 dolardan 120 dolar seviyelerine hareketlenen enerji maliyetlerindeki gelişmelere paralel olarak para politikası gözden geçirilecektir cümlesini ekletirdim. Bu cümle piyasada yüzde 10'a yakın etki yapardı diye düşünüyorum. Sözlü yönlendirmede doğru zaman diye düşünüyorum. Yapacağınız anlamına gelmez ama yapabilirim mesajı verilirdi.

Bu 19 Mayıs'ta Adana'ya gittim. Araçla gittim. Güzel haberi vereyim. Ankara'dan itibaren her yer yemyeşil. Tarlalar ekilmiş durumda. İnşaatlaşmaya değinmiyorum o başlığımız da var. Tarlalar mahsuller çok olacak. Su da bol. Bu fiyatlara doğrusal yansır mı? Fahiş fiyat konusu var. Mahsul bol olacak. Fiyatlara doğrusal yansırsa, turizm canlı geçecek gibi görünüyor. NATO'daki gelişmelere göre kısa vadede birşey olmayacak görülüyor. Orada bir rahatlık hissetmeye başlayabiliriz. Şartlı konuşuyorum. Gerçekleşmesi durumunda son çeyreğe baz etkisiyle gireriz ve kırılma başlar. Aylıkta ulaşım maliyetleri dışındaki hepsi TÜFE ortalamasına yaklaşmış durumda. Yıllık bazda iki kalem var, gıda ve ulaşım. Son çeyreğe kalmadan kırılma görüyor olabiliriz. Dolayısıyla şartlar olumlu seyretmeye başlarsa kırılmayı daha önce de görüyor olabiliriz. Aksi senaryoda şartlar gerçekleşmezse son çeyrekten itibaren bazı şeyleri gözden geçirme gereksinimi oluşacaktır kanaatindeyim.