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Son dakika... Merkez Bankası'ndan Türk lirasını destekleyici hamle

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#Merkez Bankası#Türk Lirası#KKM
Son dakika... Merkez Bankasından Türk lirasını destekleyici hamle
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 00:25

Son dakika haberi... Merkez Bankası Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi için yeni kararlar aldı. Buna göre; 31 Ocak itibarıyla altın, Dolar, Euro cinsi hesaplar Türk lirasına çevrilebilecek. Bir aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için zorunlu karşılıklara 3 ay faiz uygulanacak

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla, belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına üç ayda bir faiz uygulanacaktır. Katılım bankalarının Türk lirası cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacaktır.

Ayrıntılar gelecek...

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#Merkez Bankası#Türk Lirası#KKM

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