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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07.07.2020 - 13:09,Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası'ndan önemli zorunlu karşılık kararı

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Son dakika... Merkez Bankası'ndan önemli zorunlu karşılık kararı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 5'e indirdi

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını (Nema Oranı) 10 Temmuz'dan itibaren uygulanmak üzere indirdi.

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20.03.2020-09.07.2020 arasında yüzde 6,00 olarak uygulanan faiz oranı
10 Temmuz'dan itibaren yüzde 5,00 olarak uygulanmaya başlayacak.

Ayrıca 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden  itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile  belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara %7, diğer bankalara %0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla %8 ve %0 şeklindeydi.

Son dakika... Merkez Bankası'ndan önemli zorunlu karşılık kararı
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