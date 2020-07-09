Son dakika... Merkez Bankası'ndan önemli açıklama: Ekonomide toparlanma sinyali var

Merkez Bankası toplantısından satırbaşları şöyle:

*Ekonomide toparlanma sinyali var.

*İhracatın öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanmakta, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor.

*Pandemi süreci ile ilgili olarak birim maliyetlerdeki artışlar çekirdek enflasyon trendinde bir artışa yol açsa da 2. yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkiler daha belirgin hale gelecek.

*Türkiye'de sağlık sisteminin diğer ülkelere göre güçlü yapısının Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırladı.

*Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı.

*Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı.

*Güven endekslerindeki toparlanmanın kalıcı olduğunu ve ekonomik aktiviteye yansımasını görmemiz.

*Pandemide enflasyondaki arz tarafından gelen baskının geçici olduğunu düşünüyoruz.

*Rezervlerdeki dalgalanma oldukça normal.

*Bir sonraki teşvik paketinin temmuz sonuna kadar geçmesini umuyorum.