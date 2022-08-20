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Son dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi

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#Merkez Bankası#Kredi#Zorunlu Karşılık
Son dakika: Merkez Bankasından zorunlu karşılık düzenlemesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 01:10

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılığa tabi kredilerde düzenlemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 23 Nisan 2022 tarihli duyuruda belirtilen zorunlu karşılığa tabi krediler için yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisi uygulamasının etkinliğini arttırılması amacıyla bankalar içi yüzde 30 oldu.

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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni uygulamaya göre, bankaların kredi büyüme hızına sınırlama getirirken, verilecek kredilerdeki faiz oranlarını sınırlayacak menkul kıymet tahsisi yükümlülüğü getirdi.

Buna göre bankalar kredi faizinde, Merkez Bankası tarafından belirlenen ve son olarak yüzde 16,32 olan referans oranının 1,4 katı olarak uyguladıkları krediler için yüzde 20 menkul kıymet tahsisi yapmak zorunda olacak.

Eğer kredi faizi referans katsayının 1.8 katı ve üzerine çıkarsa, tahsis oranı yüzde 90 olarak uygulanacak.

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#Merkez Bankası#Kredi#Zorunlu Karşılık

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