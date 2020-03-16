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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 16.03.2020 - 07:22,Son Güncelleme:/

Son dakika... Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

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Son dakika... Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 mart'tan itibaren yüzde 8'den yüzde 6'ya indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını düşürme kararı aldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre yeni zorunlu karşılık faiz oranları (Nema Oranı) 20 Mart'tan itibaren uygulanacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklmaaya göre,  04/10/2019-19/03/2020 arasında yüzde 8.00 olarak uygulanan faiz oranı 20 Mart'tan itibaren yüzde 6.00'ya çekilecek.

Ayrıca 06/03/2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 8, diğer bankalara yüzde 0 olarak uygulanacak.

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