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Son dakika... Merkez Bankası'ndan dövize müdahale

#Merkez Bankası#Müdahale#Döviz
Son dakika... Merkez Bankasından dövize müdahale

Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına müdahale geldi. Yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi. Merkez Bankası daha önce de 3 defa piyasaya müdahale de bulunmuştu.

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Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası'ndan piyasaya satım yönünde müdahale geldi.

Yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Dolar kuru gün içerinde en yüksek 14.63 seviyesini görmüştü. Kur saat 13.02 itibarıyla 14.27 seviyesinde bulunuyor. 

Merkez Bankası, 1 Aralık Çarşamba, 3 Aralık Cuma ve 10 Aralık Cuma günlerinde de döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası piyasaya müdahalede bulunmuştu.

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"KÜRESEL ÇAPTAKİ GELİŞMELERDEN KAYNAKLANIYOR"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener Merkez Bankası'nın müdahalesi CNN Türk ekranlarında değerlendirdi. Şener şu ifadeleri kullandı:

Merkez Bankası'nın daha önceden doğrudan piyasaya müdahaleleri vardı. Zorunlu karşılıkları Merkez Bankası yüzde 25 seviyesine çekti. Değişik şekillerde zaten Merkez Bankası yapıyor. 3 milyar doları aşan bir satıştan bahsediyoruz. Bu satış metodunu Merkez Bankası bırakmıştı. Son 15 gündür yeniden satış metodunu başlattı.

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Kur belli seviye üzerindeyken Merkez Bankası müdahale ediyor. 13.50 üzerine çıkan kura müdahale etmesi. 13.80 üzerine çıkarsa Merkez Bankası müdahale edecektir şeklinde okuyor piyasa.

Merkez Bankası sabah 14'ü geçince buradan müdahale demiştik zaten. Kurun bu seviyelere taşınmasını gerektirecek bir durum yok. Küresel çaptaki gelişmelerden kaynaklanıyor.

Küresel çapta dolarda yükselme var. Son 6 ayda Fed'in faiz arttırımı söz konusu. Bir taraftan faiz indirimi beklentisi. Merkez Bankası'nın perşembe günki toplantısından 100 baz puan faiz indirimi bekleniyor.

"BUNLAR KISA VADEDE ETKİLİ ÇÖZÜMLER"

Merkez Bankası belli seviye üzerini baraj olarak algıladı. Bunun üzerine çıkınca doğrudan satım yapıyor. Bunlar kısa vadede etkili çözümler. 13.80'i aşınca Merkez Bankası müdahale ediyor. Tabii beklentiler doğrultusunda yeniden oynaklık görüyoruz. Burada bir gerekçe yok.

Sadece öngörü ile alakalı. Bu beklentinin iyi yönetilmesi lazım. Merkez Bankası da 13.80'i baraj olarak görüyor. Bunun üzerine taşınmasını istemiyor Merkez Bankası. Devreye girip bu seviyelerden müdahale ediyor. Kamuoyuna yansıyan rakamlar var. İlk 500 milyon dolar, sonrasında 200 milyon dolar açıktan satış yaptı. İlk müdahalede satış gördük. İkincisinde bu kadar yüksek rakam görmedik.

Diğer kısmın net rakamlarını 15 gün sonra göreceğiz. 2 gün sonra ilk satışın net tavrını göreceğiz. 1,5 milyar doların üzerine çıkmış durumda satışlar. Merkez Bankası tabii ki müdahale edecek.

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Ama başka metotları da var. Merkez Bankası'nın farklı müdahalelerini de göreceğiz. Merkez Bankası'nın diğer işlemlerini de yapması muhtemel. Bu oynaklık giderilene kadar göreceğiz.

 

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