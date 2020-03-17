MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Merkez Bankası'ndan coronavirüs toplantısı
GeriEkonomi Son dakika... Merkez Bankası'ndan coronavirüs toplantısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:58,Son Güncelleme:/

Son dakika... Merkez Bankası'ndan coronavirüs toplantısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Merkez Bankası'ndan coronavirüs toplantısı
Abone Olgoogle-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 19 Mart'taki faiz toplantısını koronavirüs nedeniyle erkene aldı.

Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle Merkez Bankası faiz kararını erkene aldı. 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 19 Mart 2020 yerine bugün toplantı kararı aldı. Kurul, koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere toplandığını açıkladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle