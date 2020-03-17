Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:58,
Son dakika... Merkez Bankası'ndan coronavirüs toplantısı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 19 Mart'taki faiz toplantısını koronavirüs nedeniyle erkene aldı.
Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle Merkez Bankası faiz kararını erkene aldı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 19 Mart 2020 yerine bugün toplantı kararı aldı. Kurul, koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere toplandığını açıkladı.
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