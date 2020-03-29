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GeriEkonomi Son dakika... Merkez Bankası'ndan Corona virüs sonrası için önemli açıklamalar
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Ekonomi
Haber Giriş: 29.03.2020 - 17:26,Son Güncelleme:/

Son dakika... Merkez Bankası'ndan Corona virüs sonrası için önemli açıklamalar

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Son dakika... Merkez Bankası'ndan Corona virüs sonrası için önemli açıklamalar
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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, "Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz. Güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş’ın açıklamalarından satır başları:

"Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz. Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık. Avrupa'daki yavaşlamanın yanı sıra salgın hastalık ve düşen petrol fiyatları kaynaklı olarak Orta Doğu ve Rusya ekonomilerindeki talep zayıflaması Türkiye'nin ihracatı üzerinde doğrudan belirleyici olacak. Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz. Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır."

 

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