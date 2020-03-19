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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19.03.2020 - 11:50,Son Güncelleme:/

Son dakika... Merkez Bankası'ndan corona virüs önlemi! Ertelendi

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Son dakika... Merkez Bankası'ndan corona virüs önlemi! Ertelendi
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TCMB: covıd-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 mart 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan bankamız 88. hesap dönemi olağan genel kurul toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılması planlanan 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Toplantının hangi tarihe ertelendiği konusunda bilgi verilmedi.

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