Son dakika... Merkez Bankası'ndan BAE ile swap anlaşması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar: Çok sayıda TIR kaydı... Ankara yönü ulaşıma kapandıYoğun kar: Çok sayıda TIR kaydı... Ankara yönü ulaşıma kapandı#Trafik
Aşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3ünde görüldüAşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3'ünde görüldü#Kovid Aşısı
Demirelin kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...Demirel'in kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...#Volkan Demirel
Vali canlı yayında son durumu anlattı Mahsur kalanlar var... Otoyol kapandı, araçlar kara gömüldüVali canlı yayında son durumu anlattı! Mahsur kalanlar var... Otoyol kapandı, araçlar kara gömüldü#Kar
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
İnfiale neden olmuştu Hamile hemşireye saldırı anlarının görüntüsüİnfiale neden olmuştu! Hamile hemşireye saldırı anlarının görüntüsü #Sağlıkçıya Şiddet
Bu kadarına da pes... Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyorBu kadarına da pes... Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor #Sosyal Medya
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyonGençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyon#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Akkuyu Nükleer A.Ş.’den deprem açıklamasıAkkuyu Nükleer A.Ş.’den deprem açıklaması#Akkuyu Nükleer A.Ş.
Kovid atlatan çocuklara dikkat Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...Kovid atlatan çocuklara dikkat! Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...#Koronavirüs
Bakanlık 56 bin 211 denetim yaptı 350 milyon lira ceza kesildiBakanlık 56 bin 211 denetim yaptı! 350 milyon lira ceza kesildi#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Saatler kala akın ettiler Adeta bir birleriyle yarıştılar... Bagajları doldurup ayrıldılarSaatler kala akın ettiler! Adeta bir birleriyle yarıştılar... Bagajları doldurup ayrıldılar#Edirne
Pandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecekPandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecek! #Brooklyn Beckham
Bayılıyorum size Ve beni hep dışlamanıza'Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza!'#Kerem Bürsin
Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'#Billur Kalkavan
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Merkez Bankası'ndan BAE ile swap anlaşması

#Merkez Bankası#BAE#Swap
Son dakika... Merkez Bankasından BAE ile swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 64 milyar Türk Lirası değerinde swap anlaşması imzalandı.

Haberin Devamı

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk lirası (TRY) para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzalandı.

Gözden Kaçmasın

Türkiye kara teslim 55 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmıTürkiye kara teslim! 55 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmıHaberi Görüntüle

TCMB'den yapılan açıklamada, anlaşmanın bugün imzalandığı belirtilerek, "Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar Türk lirasıdır (TRY). İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma 3 yıl süreyle geçerli olacak ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilecektir. Anlaşma, BAEMB Başkanı Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalanmıştır" denildi.

BAEMB Başkanı Khaled Mohamed Balama, anlaşmaya ilişkin, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir" dedi.

Haberin Devamı

Başkan Kavcıoğlu ise, "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir." diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Gaziantepte yoğun kar Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda trafik durdu: 2 bin kişi kurtarıldıGaziantep'te yoğun kar! Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda trafik durdu: 2 bin kişi kurtarıldıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#BAE#Swap

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem