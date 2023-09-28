×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika: Merkez Bankası rezervi 125,5 milyar dolara yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası#Dolar#Altın
Son dakika: Merkez Bankası rezervi 125,5 milyar dolara yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 14:59

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt rezervleri 22 Eylül itibarıyla 3 milyar 752 milyon dolar, net rezervleri 6 milyar 446 milyon dolar artış gösterdi.

Haberin Devamı

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 80 milyar 59 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 83 milyar 811 milyon dolara yükseldi. Böylece 16 Aralık 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviye görüldü.

Altın rezervleri 41 milyar 555 milyon dolardan 41 milyar 692 milyon dolara, toplam rezervler 121 milyar 515 milyon dolardan 125 milyar 503 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 17 milyar 588 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 24 milyar 34 milyon dolara yükseldi. Net rezervler 10 Şubat 2023 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Dolar#Altın

BAKMADAN GEÇME!