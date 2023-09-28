Son dakika: Merkez Bankası rezervi 125,5 milyar dolara yükseldi

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TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 80 milyar 59 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 83 milyar 811 milyon dolara yükseldi. Böylece 16 Aralık 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviye görüldü.

Altın rezervleri 41 milyar 555 milyon dolardan 41 milyar 692 milyon dolara, toplam rezervler 121 milyar 515 milyon dolardan 125 milyar 503 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 17 milyar 588 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 24 milyar 34 milyon dolara yükseldi. Net rezervler 10 Şubat 2023 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine çıktı.