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Son dakika: Merkez Bankası, 'Menkul Kıymet Tesisi' oranında değişikliğe gitti

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#Merkez Bankası#Menkul Kıymet Tesisi#Oran
Son dakika: Merkez Bankası, Menkul Kıymet Tesisi oranında değişikliğe gitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 02:13

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası, "liralaşma stratejisi" kapsamında Menkul Kıymet Tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile menkul kıymet tesis oranını yüzde 5 olarak güncelledi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Merkez Bankası 2021 yılı Aralık ayında “liralaşma stratejisi” kapsamında yabancı para mevduattan Türk lirası mevduata dönüşümü desteklemeye başlamış ve Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde önemli bir adım atmıştır. Devreye alınan bu uygulama neticesinde banka bilançolarındaki Türk lirası payı artarken, bankaların fonlama vadesi uzamış ve uygulama banka bilançolarını güçlendirerek finansal istikrarı desteklemiştir.

Bu zaman zarfında bankalar Merkez Bankası tarafından 2021 yılı sonunda belirlenen dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmiş ve “liralaşma stratejisi” kapsamında başlatılan Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi uygulamasına uyum göstermiştir.

Söz konusu Menkul Kıymet Tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile menkul kıymet tesis oranı yüzde 5 olarak güncellenmiştir. Dönüşüm oranı yerine 2023 yılı başından itibaren Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet tesisi uygulamasına geçilmektedir.

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Yılın geri kalanında ve 2023 yılında da “liralaşma stratejisi” kapsamında adımlar atılmaya devam edilecektir."

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#Merkez Bankası#Menkul Kıymet Tesisi#Oran

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