Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.







Toplantı sonrasında yapılan açıklama şöyle:



Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir.

Bununla birlikte, aşılama programlarında ilerleme kaydeden ekonomiler kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir performans sergilemektedir. Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki artış eğilimi, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.

"CARİ İŞLEMLER HESABININ FAZLA VERMESİ BEKLENİYOR"



Yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir. İkinci çeyrekte, salgın kısıtlamalarına ve finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Ticari krediler ılımlı bir seyir izlemektedir. Son dönemde açılma ve ertelenmiş talebe bağlı olarak artış gösteren bireysel kredi kullanımında ise, alınan makroihtiyati tedbirlerin etkileri izlenecektir. Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.

"SIKI DURUŞ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Son dönemde ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışların yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları, açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Diğer taraftan, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK



TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.



Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.



Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.



Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.



Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 15,64, 12 ay sonrası için yüzde 12,62 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,43 seviyesinde bulunuyor.



TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 12,2, 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 seviyesinde bulunuyor.



Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Haziran ayında tüketici fiyatlarını yıllık %17,53 olarak açıkladı.



TCMB'nin bir sonraki toplantısı 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Sefer Şener - İstanbul Üniversitesi

Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren Prof. Dr. Sefer Şener, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını Eylül-Ekim'e kadar sürdürebileceğini belirtti.

Şener'in açıklamaları şöyle:

Burada beklenen bir diğer unsur ise faiz yüzde 19'da bırakılacaktı ama ne mesajlar verilecekti. Bizim beklediğimiz sıkı duruş kararlılıkla sürecektir ifadesi önemliydi. Tıpkı bir önceki ayda olduğu gibi sıkı duruşun kararlılıkla süreceğini belirtiyor. Enflasyonda düşüş görülmedikçe faiz indirilmeyeceği deniliyor. Beklenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz verileceği mesajı vardı.

Küresel piyasalardaki enflasyon gelişmelerine Merkez Bankası dikkat çekiyor. ABD'de enflasyon 5.3'ün üzerine çıktı. Küresel çapta da enflasyon yükseliyor. Haziran ayı enflasyonu da açıklanmıştı. Enflasyonun artışının devam ettiğini ve Merkez Bankası'nı politikasını değiştirmeyeceğini görüyoruz. Eylül ayı sonuna kadar değişmeyecek. Yılın son çeyreği beklenecek. Önemli şekilde enflasyonda değişim görülürse Temmuz rakamlarında beklentiyi öne çekebiliriz. Piyasaların beklentisi Eylül'den önce faiz indirimi olmayacağı niteliğinde.

Piyasa açısından önemli bir unsur. Piyasalar normalleşmeye başladı. Faizler piyasanın beklediği şekilde Eylül, Ekim'de faizde indirim gelirse krediye erişim daha kolay olacak. Tüketici açısından da MB'nin faizi önemli. Bunun için de enflasyondaki ivmelenmenin aşağı gelmesi bekleniyor.

Risk primi ülkenin CDS'i dediği 400 seviyelerinde bulunuyor olması da MB'nin politika değişimi açısından unsur olarak görülüyor. MB olumlu bildirimde bulunuyor. Makro ekonomik, sanayiye dönük, ihracata dönük verilerin hızlı şekilde iyileşiyor olmasından dolayı büyüme patikasının olumlu şekilde gerçekleşmesi açısından MB'nin faiz indirimlerine başlayabileceğini gösteriyor.

İlave sıkılaştırma sözünü kullanacak mı beklentisi vardı. Gördüğümüz kadarıyla ilave bir sıkılaştırmaya gerek görmüyor MB. Makro verilerdeki gelişmeleri bekleyeceğiz.

Dövizdeki stabilizasyona dikkat çekiyor. Döviz kurlarının çok ciddi anlamda oynaklık göstermediğini gösteriyor MB. Küresel piyasalarda olumluluk ve enflasyonda düşüş bekliyor. Eylül ve Ekim'de görmek mümkün olacak. MB bu rakamları net olarak iyiye gittiğini görürse ön yüklemeli olarak Ağustos ayında bir indirime gidebilir ama piyasalar Eylül-Ekim ayına aktarılmış görülüyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın