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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21.05.2020 - 14:00,Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi kararını duyurdu. Banka faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 8.75'ten yüzde 8.25'e indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizinde 50 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan  açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekildi.

TCMB bir önceki toplantısında faizi 100 baz puan aşağı çekmişti. Merkez Bankası Beklenti Anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 8,38, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 9,20 ve 24 ay sonraki enflasyon beklentisi yüzde 8,30 oldu.

TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 7,4, 2021 yıl  sonu için yüzde 5,4 seviyesinde bulunuyor.

TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık yüzde 10,94 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel  büyüme görünümündeki zayıflama derinleşmekte, gelişmiş ve gelişmekte  olan ülke merkez bankaları genişleyici yönde adımlar atmaya devam  etmektedir. Küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler  yüksek seyrederken, ülkelerin attığı normalleşme adımları  izlenmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar,  dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel  etkiler yakından takip edilmektedir.

Ocak ve Şubat aylarında finansal koşullardaki iyileşmenin de  katkısıyla güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyet, koronavirüs  salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı  olarak Mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başlamıştır.

İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs  ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi  normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri içermektedir.

Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki  olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların,  kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin  devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yakın dönemde  uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim  potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası  toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir. İhracat ve turizm  gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe karşın,  emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle cari işlemler  dengesinin yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir.

Enflasyon beklentileri ve iç talep koşullarındaki gelişmelere  bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı  seyretmektedir. Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen  değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere  uluslararası emtia fiyatları enflasyon görünümünü olumlu  etkilemektedir. Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet  artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının  enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir. Gıda  fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici  enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak  yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha  belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul,  enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika  faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Mevcut para  politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle  uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk  priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve  ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem  taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen  patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki  temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal  duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki  düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda  elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe  yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle  vurgulanmalıdır."

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