MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
GeriEkonomi Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22.04.2020 - 14:00,Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Abone Olgoogle-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 8.75 olarak belirledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirdi. Böylece yüzde 9.75 olan bir haftalık repo faizi yüzde 8.75'e düştü.

TCMB bir önceki toplantısında faizi 100 baz puan aşağı çekmişti. TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9,76, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 9,70 ve 24 ay sonrakı enflasyon  beklentisi yüzde 8,62 oldu.

Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 8,2, 2021 yıl  sonu için yüzde 5,4 seviyesinde bulunuyor.

TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık yüzde 11,86 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta  vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e  indirilmesine karar vermiştir.
Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel  büyüme görünümündeki zayıflama derinleşmekte, gelişmiş ve gelişmekte  olan ülke merkez bankaları genişleyici yönde adımlar atmaya devam  etmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış  ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel  etkiler yakından takip edilmektedir.

Ocak ve Şubat aylarında finansal koşullardaki iyileşmenin de  katkısıyla güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyet, koronavirüs  salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı  olarak Mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başlamıştır. Salgın  hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz  etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi  kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı  büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yakın dönemde uygulamaya  konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini  destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı  yapacağı değerlendirilmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme  gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları ve ithalatın  sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği  öngörülmektedir.

Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici  fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon  göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Küresel gelişmeler  paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham  petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia  fiyatlarındaki keskin düşüşün devamı enflasyon görünümünü olumlu  etkilemektedir. Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet  artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının  enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir. Bu  gelişmeler doğrultusunda yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki  risklerin aşağı yönlü olduğu değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Kurul,  politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir.

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk  priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve  ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem  taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen  patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki  temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal  duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki  düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda  elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe  yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle  vurgulanmalıdır."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle