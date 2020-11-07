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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 16:54 | Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası Başkanlığı'nda devir teslim gerçekleşti

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Son dakika... Merkez Bankası Başkanlığı'nda devir teslim gerçekleşti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığında devir teslim gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığından alınan Murat Uysal, görevini yeni Başkan Naci Ağbal'a devretti.

Devir teslim Merkez Bankası Başkanlık Makamı'nda yapıldı. Naci Ağbal, buradaki konuşmasında, Murat Uysal'a emekleri ve gayretli çalışmaları için teşekkür etti.

Uysal da Ağbal'a başarı dileyerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Törenin ardından Ağbal, Uysal'ı aracına kadar uğurladı.

Son dakika... Merkez Bankası Başkanlığında devir teslim gerçekleşti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uysal görevinden alınırken, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal getirilmişti.

Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine de Başkan Yardımcısı İbrahim Şenel atanmıştı. 

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