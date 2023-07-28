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Son dakika! Merkez Bankası Başkanı yardımcıları değişti

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#Resmi Gazete #Merkez Bankası#Cumhurbaşkanı Kararı
Son dakika Merkez Bankası Başkanı yardımcıları değişti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 00:07

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Merkez Başkanı Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Görevden alınan isimler yerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) ilişkin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı.

İŞTE MB BAŞKANI ERKAN'IN YENİ YARDIMCILARI

Atama kararında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yeni yardımcıları da belli oldu. Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan, MB Başkanı Erkan'ın yardımcılığını yapacak.

Söz konusu görevden almalar ve atamalar 1211 sayılı kanunun 29'uncu, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2,3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

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#Resmi Gazete#Merkez Bankası#Cumhurbaşkanı Kararı

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