Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan önemli açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal enflasyon tahminlerinde güncellemeye gidildiğini söyledi. Uysal, "Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir" açıklamasında bulundu. TCMB Başkanı Uysal "Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki %7,4)" dedi.



TCMB Başkanı Uysal'ın açıklamaları şöyle:

Küresel risk iştahının etkisiyle döviz kuru oynaklıkları gerilerken, alınan parasal ve mali tedbirlerin katkısıyla kredi büyümesi hız kazandı

Ticari kredilerdeki artışın son dönemde bir miktar ivme kaybetmekle birlikte güçlü seyrettiğini görüyoruz.

Kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte iktisadi faaliyette mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır.

Tüketici kredileri mayıs sonrası dönemde belirgin bir ivme kazandı.

Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme bekliyoruz.

İşsizlik oranları artarken, işgücüne katılım oranındaki düşüş bu artışı sınırladı.

Tüketici enflasyonu ve çekirden enflasyon yılın ikinci çeyreğinde nisan tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Tüketici enflasyonu ikinci çeyrekte temel mal ve gıda grupları kaynakla olarak artış kaydetti.

Salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlendi.

Arz yönlü unsurların normalleşmenin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağını öngörüyoruz.

Temmuz ayında enflasyon beklentileri yıl sonu için artış kaydederken, orta vadeye yönelik olarak nispeten yatay seyretti.

Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir.

Salgın sonrası devreye alınan yeni imkanlarla birlikte fonlamanın kompozisyonu değişmiştir.

Yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkiler belirgin olacak.

Uluslararası ham petrol fiyatları varsayımında yukarı yönlü güncelleme yapıldı.

2020 yılı petrol fiyat tahmini 32,6 dolardan 41,6 dolara çıkarıldı.

2021 yılı petrol fiyat tahmini 36,8 dolardan 43,8 dolara çıkarıldı.

Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki %7,4)

Enflasyonun 2021 yıl sonunda %6,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki %5,4)

Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %8,9-10,9 aralığında -orta noktası %8,9- gerçekleşeceğini öngörüyoruz. (önceki %5,5-9,3 aralığı ile %7,4)

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2021 yılı sonunda %3,9-8,5 aralığında -orta noktası %6,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz. (önceki %3,0-7,7 aralığı ile %5,4)

2020 yılı gıda enflasyonu tahminini %9,5'ten %10,5'e güncelledik.

TL cinsi ithalat fiyatlarındaki yükselişin 2020 yılı enflasyonuna etkisi +0,5 puan, gıda enflasyonu varsayılındaki güncellemenin etkisi +0,2.

2021 yılı gıda enflasyonu tahminini %7,0'den %8,0'e güncelledik.

Kredi büyümesi ve kompozisyonunun iç ve dış denge üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir.

Mal ihracatındaki toparlanma ve emtia fiyatlarının düşük seviyeleri önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

Toparlanma hızı normalleşmenin seyrine bağlı olacak.

Önümüzdeki dönemde de parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliği yönünde belirlemeye devam edeceğiz.

Attığımız likidite adımlarını aşamalı şekilde gözden geçirebiliriz.

Yılın ikinci yarısı itibarıyla arz yönlü etkilerin giderek azalmasını öngörüyoruz.

Arz yönlü etkiler geri planda kalınca talep yönlü etkilerin ön plana çıkacağını öngörüyoruz varsayımlarımızı ikinci bir dalga olmayacağına göre yaptık.

Mart ayından itibaren uygulamaya aldığımız destekleyici likidite adımlarını normalleşme sürecinin gelişimine bağlı olarak aşamalı bir şekilde gözden geçirebiliriz.

Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını tekrar vurgulamak isterim.

Önümüzdeki dönemde de parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye ve elimizdeki bütün araçları veri odaklı bir yaklaşımla finansal istikrar ve fiyat istikrarı amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz.

İkinci dalga konusu daha önce yaşanan kadar ekonomiler üzerinde ciddi bir belirsizlik ve etki yaratmayacak gibi gözüküyor.

Gidişata göre, kredi gelişmeleri ve büyüme kompozisyonunu yakından takip ediyoruz, gerektiğinde likitide imkanlarını gözden geçirme konusunda, elimizdeki diğer araçlarla gerekli tepkileri verebilecek konumdayız.

Mevcut duruşumunuz enflasyon görünümüyle uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz.

Rezervlerimiz toplam rezervler üzerinden değerlendirilmesi gerekir.

Rezervlerde böyle dönemlerde bir miktar dalgalanma olması doğal.

Rezervlerimizin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu öngörüyoruz.

Piyasa koşulları elverdiği sürece rezervlerimizdeki artış politikamızı devam ettireceğiz.

Yılın ikinci yarısında (rezerv konusunda) biraz daha olumlu bir döneme girmiş olduğumuzu düşünüyoruz.

Kredi gelişmeleri ve kompozisyonunun hem iç hem dış denge açısından yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

(Likidite adımlarının gözden geçirilmesi) Şu an için çok hızlı hareket etmeyi gerektirecek bir durum yok, şu anda piyasaları takip ediyoruz, gelişmelere göre hareket edeceğiz.