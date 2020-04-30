Son dakika... Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Ä°ÅŸte yeni enflasyon tahmini

TCMB BaÅŸkanÄ± Uysal'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan notlar;

* SalgÄ±n nedeniyle alÄ±nan koruyucu Ã¶nlemler kapsamÄ±nda sanal ortamda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz toplantÄ±da enflasyon raporunu aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±m. VirÃ¼s salgÄ±nÄ± etkilerine dair Ã§alÄ±ÅŸmalara yer verdik. Ãœlkemiz ekonomilerine yansÄ±malarÄ±nÄ± turizm, dÄ±ÅŸ talep ve enflasyon aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸerlendirdiÄŸimiz aÃ§Ä±klamalar da mevcut.Â

* SalgÄ±nÄ±n hÄ±zla yayÄ±lmasÄ± ekonomileri birÃ§ok kanaldan etkiledi. KÃ¼resel tedarik zinciri ve Ã¼retim Ã¼zerinde etkisini gÃ¶sterdi. KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±na iliÅŸkin geliÅŸmelere baÄŸlÄ± olarak kÃ¼resel bÃ¼yÃ¼me gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerindeki zayÄ±flama derinleÅŸmektedir. SalgÄ±nÄ±n kÃ¼resel birliktelik kazanmasÄ±yla birlikte geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerden yÃ¼ksek miktarda fon Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir.

* 2020 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin geliÅŸmiÅŸ Ã¼lke enflasyon tahminleri geriledi. TL'de deÄŸer kaybÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ ve oynaklÄ±klar arttÄ±. TÃ¼ketici kredileri son aylarda ivme kaybediyor. Ekonomideki gÃ¼Ã§lÃ¼ seyir ocak-ÅŸubat dÃ¶neminde devam etti. Mart ayÄ±nda hizmetler sektÃ¶rÃ¼ faaliyeti hÄ±zla zayÄ±fladÄ±. GeliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde enflasyon tahminleri geriledi.Â

* Bu sÃ¼reÃ§te parasal ve mali tedbirler uygulanÄ±yor. SalgÄ±nla geliÅŸen Ã¼lkelerde portfÃ¶y Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. PortfÃ¶y akÄ±mlarÄ±nÄ±n yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda toparlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Veriler 2. Ã§eyrek iÃ§in belirgin yavaÅŸlamaya iÅŸaret ediyor. Cari iÅŸlemler yÄ±l genelinde Ä±lÄ±mlÄ± seyir izleyecektir.Â

* YÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde Ã§ekirdek enflasyon gÃ¶stergeleri Ä±lÄ±mlÄ± seyretti. Enflasyonda tahmin belirsizliÄŸi bir miktar arttÄ±. Etkileri sÄ±nÄ±rlandÄ±rmak amacÄ±yla nakit akÄ±ÅŸÄ± desteklenmesine yÃ¶nelik tedbir seti koyduk. FonlamanÄ±n Ã¶nemli kÄ±smÄ±nÄ± dÃ¶viz karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± TL swap iÅŸlemleriyle karÅŸÄ±ladÄ±k.Â

* TL ve yabancÄ± para likidite yÃ¶netiminde esneklik ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilirlik artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sÃ¼reÃ§te kapsamlÄ± likidite tebdirleri aÃ§Ä±kladÄ±k. Reel sektÃ¶re kredi akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kesintisiz devamÄ±nÄ± teminen bankalara hedefli ilave likidite tanÄ±mlandÄ±. Ä°hracatÃ§Ä± firmalarÄ±n nakit akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n desteklenmesine yÃ¶nelik reeskont kredi dÃ¼zenlemeleri yaptÄ±k. DÄ°BS PiyasasÄ± likiditesinin desteklenmesine yÃ¶nelik adÄ±mlar attÄ±k.Â

* Ham petrol varsayÄ±mÄ±nÄ± 60 dolardan 32 dolara ÅŸeklinde dÃ¼zenledik. YÃ¼zde 11 gÄ±da enflasyonu ise yÃ¼zde 9.5 olarak gÃ¼ncelledik. 2020 yÄ±l sonunda enflasyon tahmini yÃ¼zde 7,4, 2021'de ise yÃ¼zde 5,4 olacaÄŸÄ± tahmin edilmektedir. Orta vade dÃ¼zeyinde yÃ¼zde 5'te istikrar kazanacaÄŸÄ± tahmin edilmektedir.Â * 2020 yÄ±l sonu enflasyon tahminleri bir Ã¶nceki raporla kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±ÄŸÄ±ndaki gÃ¼ncelleme -1,2 puan, 2020 gÄ±da enflasyonu varsayÄ±mlarÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ -0,3 puan olarak gÃ¼ncellendi. Enflasyonun orta vadede %5,0 dÃ¼zeyinde istikrar kazanacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyoruz. 2020 yÄ±l sonu enflasyon tahminini 0,8 puan aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ gÃ¼ncelledik, 2021 tahminini deÄŸiÅŸtirmedik.

* SalgÄ±na baÄŸlÄ± geliÅŸmeler mart ortalarÄ±ndan itibaren iktisadi faaliyeti dÄ±ÅŸ ticaret, iÃ§ talep turizm kanallarÄ±yla sÄ±nÄ±rlama baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. YÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda toparlanmanÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. Enflasyondaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ temmuz ayÄ±ndan itibaren hÄ±zlanacaktÄ±r. Toplam talep koÅŸullarÄ±nÄ±n enflasyonu sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± etkisinin yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinden itibaren arttÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilmektedir. Parasal ve mali tedbirlerin ekonominin Ã¼retim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgÄ±n sonrasÄ± toparlanmaya katkÄ± yapacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilmektedir.Â

* Mal ve hizmet ihracatÄ±nda beklenen yavaÅŸlamaya raÄŸmen cari iÅŸlemler dengesinin emtia fiyatlarÄ± ve ithalatÄ±n sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± etkisiyle yÄ±l genelinde Ä±lÄ±mlÄ± bir seyir izleyeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir. AraÃ§larÄ± fiyat ve finansal istikrar doÄŸrultusunda kullanmaya devam edeceÄŸiz.Â

* Merkez BankalarÄ±yla olan swap gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizin devam ettiÄŸini belirtmiÅŸtim. Bu dÃ¶nemde daha da gÃ¼Ã§lendirme yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Daha fazla sayÄ±da merkez bankasÄ±yla swap hattÄ± kurulmasÄ±yla ilgili sÃ¼reÃ§ devam ediyor. Rezervlerdeki dalgalanmanÄ±n geÃ§ici olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim. Kurlar Ã¼zerindeki baskÄ± giderek azalacaktÄ±r.Â

* IMF ile kaynak ya da swap giriÅŸimimiz yok.