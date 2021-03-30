Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Salgın, tüm dünyada ekonomik anlamda güçlük ve belirsizlik yarattı" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı, Başkan Şahap Kavcıoğlu konuşma yaptı.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Enflasyonla kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir önkoşul olduğunun farkındayım.

Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bir haftalık repo temel faiz oranı olmaya devam edecek.

Yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağız.

Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz.

TL'nin itibarını sağlayacağız.

İletişim kanallarımızı etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Şeffaf bir şekilde aldığımız kararları kamuoyu ile paylaşacağız.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara