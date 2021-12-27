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Son dakika... Merkez Bankası 27 Aralık kur seviyesini açıkladı

#Merkez Bankası#Kur Korumalı TL Mevduat#27 Aralık 2021
Son dakika... Merkez Bankası 27 Aralık kur seviyesini açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 11,43 TL ve euro kurunun seviyesi ise 12,95 TL şeklinde duyuruldu.

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Geride kalan haftada düzenlenen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına ilişkin çalışmalarla ilgili açıklama yapmıştı.

Alınan karar üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar' için kullanılacak kurları açıklamaya başlamıştı.

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 12,9579 TL, satışta ise 12,9812 TL ve Dolar ise alışta 11,4373 TL ve satışta ise 11,4579 TL olarak açıklandı.

Son dakika... Merkez Bankası 27 Aralık kur seviyesini açıkladı

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bakanlığın yaptığı açıklamadaki gibi kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası her gün saat 11:00’de döviz alış ve satış kurunu yayınlayacak. Merkez Bankası aralarında Japon Yeni, İsviçre Frangı ve İngiliz Sterlini'nin de olduğu toplam 22 para birimi için kur açıklaması yapıyor.

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