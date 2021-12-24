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Son dakika... Merkez Bankası 24 Aralık kur seviyesini açıkladı

#Merkez Bankası#Kur Korumalı TL Mevduatı#Son Dakika
Son dakika... Merkez Bankası 24 Aralık kur seviyesini açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 11,67 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,22 TL şeklinde duyuruldu. Vade sonunda hesap sahibinin döviz bazında anaparasını her koşulda koruması esas olacak.

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Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına ilişkin çalışmalarla ilgili açıklama yapmıştı.

Alınan karar üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar' için kullanılacak kurları dün açıklamaya başlamıştı.

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 13,2275 TL, satışta ise 13,2514 TL ve Dolar ise alışta 11,6738 TL ve satışta ise 11,6948 TL olarak açıklandı.

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BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bakanlığın yaptığı açıklamadaki gibi kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası her gün saat 11:00’de döviz alış ve satış kurunu yayınlayacak. Merkez Bankası aralarında Japon Yeni, İsviçre Frangı ve İngiliz Sterlini'nin de olduğu toplam 22 para birimi için kur açıklaması yapıyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD Döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oram TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir" denmişti. 

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